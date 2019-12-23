Писеев: по компонентам Косторная сильнее Трусовой и Щербаковой

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев рассказал, чего ждёт от женского турнира на предстоящем чемпионате страны. По его мнению, главной фавориткой является 16-летняя Алёна Косторная.

«В преддверии чемпионата России не хочу никого выделять из этого созвездия девчонок, но не отметить выступление на финале Гран-при в короткой программе Алёны Косторной было бы несправедливо. Алёна продемонстрировала очень зрелое женственное, проникновенное и высокотехничное исполнение, и для меня это выступление — прекрасный образец, эталон, совершенство. По компонентам Косторная сильнее Саши Трусовой и Анны Щербаковой. Зато у них на вооружении неоспоримые аргументы в борьбе за победу — четверные прыжки. Борьба на чемпионате России в Красноярске будет серьёзнейшей.

Теперь вопрос несколько в ином: как сохранить, в условиях жесточайшей внутренней конкуренции, этих спортсменок, как уберечь их нервную систему от перегрузок, как не допустить травм и успешно преодолеть процессы взросления? Здесь не может быть одинаково работающих рецептов, в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход, который потребует от тренеров немало мудрости, такта, внимания и любви к своим спортсменам. Конечно, необходим и усиленный медицинский контроль. Нагрузки огромные», — цитирует Писеева «Российская газета».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.