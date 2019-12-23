Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами 2019 года в России

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена лучших спортсменов 2019 года, сообщается на странице ВФЛА в соцсети «ВКонтакте». Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене и барьерист Сергей Шубенков.
Мария в 2019 году стала двукратной чемпионкой Европы в помещении, трёхкратной чемпионкой мира и в четвёртый раз выиграла «Бриллиантовую лигу». Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире – 2,06 м. Это личный рекорд спортсменки, который она повторила 20 июня на турнире в Остраве.
Лучшим тренером года признан наставник спортсменки Геннадий Габрилян.
Сезон Шубенкова был прерван на два месяца из-за травмы, полученной на финише победного для него забега этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате. В итоге в финале турнира Сергей стал третьим, а на чемпионате мира завоевал серебряную медаль.
Добавим, что чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала победителем в номинации «За волю к победе»
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