Нагорный — о санкциях ВАДА в отношении России: скажем так, нам не привыкать

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал санкции исполкома ВАДА в отношении российских спортсменов.

«Скажем так, нам не привыкать. То же самое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда мы летели туда и не знали, будем ли вообще выступать, а если будем, то как. Приехали к открытию Олимпийской деревни, а решение МОК по России как раз оглашалось во время взлёта самолёта. И на борту мы ещё ничего не знали.

Сейчас ситуация хуже. У нас забирают флаг, и это несправедливо. Несправедливо по отношению ко мне, к партнёрам по сборной. Мы всегда выступаем за честную борьбу, за чистый спорт. Как сказал президент страны Владимир Путин, наказание должно быть индивидуальным.

Выступление в нейтральном статусе? Здесь всё индивидуально, но, на мой взгляд, спортсмен всё равно должен соревноваться, поскольку это дело всей его жизни. Мы все прекрасно знаем, что спорт не вечен. Поэтому, если есть любая возможность, ею нужно пользоваться и доказывать», — цитирует Нагорного «RT на русском».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).