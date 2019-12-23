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ВФЛА назвала лучших молодых легкоатлетов 2019 года

ВФЛА назвала лучших молодых легкоатлетов 2019 года
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена лучших молодых спортсменов 2019 года, сообщается на странице ВФЛА в соцсети «ВКонтакте». Это бегунья на средние дистанции Полина Миллер и ходок Василий Мизинов.

Мизинов ещё в апреле первым из россиян выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020 в ходьбе на 20 км. Также в 2019 году Василий выиграл молодёжный чемпионат Европы. Также в активе Мизинова две серебряные медали крупнейших соревнований среди взрослых – Кубка Европы и чемпионата мира в ходьбе на 20 км.

Миллер, специализирующаяся в беге на 400 м, четыре раза за сезон обновляла личный рекорд. Теперь Полине принадлежит юниорский рекорд России – 51,00 секунда. 18-летняя Миллер дебютировала на чемпионате Европы в помещении в Глазго и чемпионате мира в Дохе, но на обоих крупнейших турнирах не сумела выйти в финал.

Лучшим тренером по резерву 2019 года, как и в прошлом году, признана Надежа Клевцова, под руководством которой тренируется Миллер.

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