Гроссмейстер Алексеенко получит приглашение организаторов на турнир претендентов

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко получит специальное приглашение (уайлд-кард) организаторов турнира претендентов, заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Соревнования пройдут с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге, поэтому именно российская сторона называет восьмого участника — обладателя приглашения. Алексеенко стал лучшим в «Большой швейцарке» (турнире на острове Мэн) после отобравшихся.
«Хочу от души поздравить двух российских гроссмейстеров, которые в исключительно упорной борьбе завоевали путевки в турнир претендентов. Александр Грищук стал первым в серии Гран-при ФИДЕ, Ян Непомнящий – вторым. Успешное выступление обоих гроссмейстеров началось с московского этапа, в котором они встретились в финале. Я считаю, что их выход в турнир претендентов — большой успех отечественной шахматной школы.
Также я хочу отметить молодого петербургского гроссмейстера Кирилла Алексеенко, который занял первое невыходящее место в одном из отборочных турниров ФИДЕ. Согласно правилам ФИДЕ, он – единственный из российских шахматистов — может быть номинирован для участия в кандидатском турнире», — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.
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