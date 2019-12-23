Французы предлагают провести матч Вашье-Лаграв – Алексеенко за выход в турнир претендентов

Французская сторона в интересах спортивной справедливости предлагает России провести матч Максим Вашье-Лаграв – Кирилл Алексеенко за выход в турнир претендентов, сообщают «Новости шахмат» со ссылкой на открытое письмо менеджера французского гроссмейстера Лорана Вера.

Россия воспользовалась правом назвать восьмого участника, выбрав отечественного гроссмейстера Алексеенко, который стал лучшим в «Большой швейцарке» (турнире на острове Мэн) после отобравшихся. Именно этот факт является одним из возможных условий для получения уайлд-кард.

Однако Вашье-Лаграв выполнил два других условия для получения приглашения: стал третьим в Гран-при после отобравшихся и бронзовым призёром Кубка мира.

В письме Вера обращает внимание, что с 11 ноября, когда впервые было сказано, что приглашение получит российский гроссмейстер, многое изменилось. Если тогда среди пяти отобравшихся не было ни одного представителя страны-организатора, сейчас Александр Грищук и Ян Непомнящий получили путёвки на турнир претендентов, заняв два первых места в Гран-при. По мнению автора письма, возможность проведения матча Вашье-Лаграв — Алексеенко и была бы справедлива, и отвечала бы пожеланиям большинства любителей шахмат во всём мире.

Турнир претендентов пройдёт с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге.