Тренер — о пропуске фигуристом Мозговым ЧР: у Сергея защемление нерва, диски стёрты

Анжелика Крылова, тренер танцевальной пары Бетина Попова/Сергей Мозгов, рассказала, почему дуэт не сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Серёжа очень сильно травмирован, последний месяц практически не катался, был на реабилитации спины. У него защемление нерва, диски стёрты. Мы думали, что он успеет восстановиться к чемпионату России, ребята начали катать прокат, но спина начала болеть ещё сильнее.

На прошлой неделе сделали блокаду, но особого улучшения нет. Поэтому и приняли решение не выступать на чемпионате России. Пока речи об операции не идёт. Думаю, в январе будет понятно. Жалко, что они пропускают чемпионат», — цитирует Крылову РИА «Новости».

Чемпионат России состоится с 26 по 28 декабря.