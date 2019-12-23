Медведева: Тутберидзе всегда требовала, чтобы все девушки выходили на тренировку красивыми

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тренер Этери Тутберидзе всегда исправляла у спортсменок любую ошибку в макияже.
«Почему у меня так хорошо получается макияж? Я пользуюсь косметикой с раннего возраста, лет с 11 на постоянной основе. Так что опыт у меня довольно большой. Но научила меня не мама, а Этери Георгиевна Тутберидзе.
Если она видела какую-то ошибку в макияже, то всегда исправляла. Всегда требовала, чтобы была аккуратная причёска, чтобы все девушки выходили красивые на тренировку, так как это отражает состояние сознания. Если ты внешне готов, значит сознание само приходит в норму, в боевую готовность.
Конечно, я перестала ежедневно делать контуринг, стрелки и красные губы, сейчас у меня более натуральный макияж – чуть-чуть синячки подмазать, румяна, гигиеническая помада, ресницы накрасить, брови уложить, то есть всё аккуратно, но не так, чтобы изменять черты лица», – цитирует Медведеву «Сноб».
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