Кадыров: все спортсмены мира должны выступить против политики в отношении России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о лишении российских спортсменов прав участвовать в международных соревнованиях. Кадыров отметил, что в этом нет вины отечественных спортсменов и чиновников, а санкциям российский спорт подвергся из-за предвзятого отношения Запада.



«На самом деле ни спортсмены, ни чиновники не виноваты. Виновата Америка, которая всячески старается расшатать ситуацию внутри нашего государства. Они бьют по больному. И если бы я был спортсменом и видел бы, что так относятся к нашему государству, если ты не поднимаешь флаг своего государства, я добровольно отказался бы от всех соревнований. И я думаю, что все спортсмены в мире должны сделать заявление против политики Америки и Европы. Если они спортсмены, если они хотят соревноваться с сильнейшими, а наша команда сильная, мы это знаем. И они должны выступить против политики, которая проводится против нашего государства», — приводит слова Кадырова ChechnyaTODAY.

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