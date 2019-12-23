Чайковская рассказала, как относится к мировым рекордам в фигурном катании

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Елена Чайковская выразила мнение по поводу мировых рекордов в этом виде спорта.

«В фигурном катании нет мировых рекордов в чистом виде. Нет сантиметров и секунд в голом виде. Вчера сидела одна судейская бригада и оценила программу так, а сегодня — другая, выступление сравнимо с предыдущим, а оценка другая, потому что за пультом — люди, и субъективный взгляд никто пока убрать не может.

Но если кому-то так уж нравится подсчитывать рекорды, пусть это будет поводом для гордости. Сейчас очень сложный спорт. Посмотрите, что девочки делают! Это реальность. И меня очень радует, что долгие годы в фигурном катании именно мы, русские, задавали направление. Диктовали в танцах, парах, в мужском одиночном. Теперь и в женском одиночном абсолютно точно указали направление, по которому идёт развитие нашего вида спорта», — приводит слова Чайковской журнал «Огонёк».