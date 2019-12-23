В Ватикане намерены создать олимпийский комитет и участвовать в Играх-2024

Ватикан планирует создать Национальный олимпийский комитет (НОК), делегация которого намерена принять участие уже в церемонии открытия Игр-2024 в Париже, заявил министр спорта города-государства в Риме Мельчор Санчес де Тока.
«У нас превосходные отношения с Международным олимпийским комитетом. Но мы хотели бы придать больше стабильности этим отношениям с целью создания Олимпийского комитета Ватикана.
Профессиональный спорт стал индустрией, огромным рынком. Мы должны принять это во внимание. Людей очень привлекает спорт как зрелище. Значит, спорт затрагивает что-то глубоко внутри человека. Мы должны помочь спорту с этической стороны: центром спорта должен стать человек. Спорт должен быть средством, а не целью», — приводит слова Де Тока Inside the Games.
Для создания НОК необходимо иметь не менее пяти федераций, признанных международными федерациями по видам спорта. Ватикан начал с лёгкой атлетики. На очереди — футбол, тхэквондо и крикет.
«У нас нет цели бороться за медали. Наш олимпийский комитет станет прежде всего символом и покажет, что ценности олимпизма могут быть разделены христианами.
Участие в церемонии открытия Игр в Париже в 2024 году? Мне кажется, это реально, даже если для этого предстоит решить немало юридических вопросов», — сказал Де Тока.
- 23 декабря 2019
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