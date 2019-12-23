«Дискуссии об этом не может быть». ФШР — о приглашении Алексеенко на турнир претендентов

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал письменную просьбу французской стороны провести матч Максим Вашье-Лаграв – Кирилл Алексеенко, который определит, кто из шахматистов получит специальное приглашение организаторов и станет восьмым участником турнира претендентов.
ФШР отдала уайлд-кард россиянину Алексеенко, однако Вашье-Лаграв также выполнил оговорённые условия для возможного получения приглашения. При этом на турнир по спортивному принципу отобрались два россиянина: Александр Грищук и Ян Непомнящий.
«Такое письмо я не получал, но слышал о нём. Непринципиально, существует оно или нет. Мы проводим турнир в России, у нас есть молодой талантливый российский шахматист. И мы всецело будем его поддерживать. И дискуссии на эту тему не может быть. Это член сборной России, выиграл чемпионат Европы, и мы хотим, чтобы он получал опыт в турнире претендентов, в будущем защищал сборную России достойно. Мы за то, чтобы максимальное количество российских игроков было представлено на турнире. Он проходит в России, у нас есть такое право», — приводит слова Филатова РИА «Новости».
Турнир претендентов пройдёт с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге. За право сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону поспорят американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, россияне Грищук, Непомнящий и Алексеенко, а также представитель Нидерландов Аниш Гири.
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