Медведева: в межсезонье уделю своему интернет-магазину больше внимания

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала запуск собственного интернет-магазина.
«Запуск собственного интернет-магазина – это моя давняя мечта. Моя команда знала об этом, долгое время они готовили дизайн, принт, и показали мне. Что-то мне не понравилось, но в целом они проделали отличную работу.
Перед чемпионатом России было не так много времени, но в межсезонье я планирую уделить этому проекту больше внимания. Возможно, что-то нарисую самостоятельно, ведь я и сама рисую», – приводит слова Медведевой «Сноб».
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19, после неудачного старта, Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.
- 23 декабря 2019
-
21:02
-
20:57
-
20:27
-
20:08
-
20:02
-
19:43
-
19:26
-
19:10
-
18:44
-
18:42
-
18:17
-
17:52
-
17:45
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:01
-
16:36
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:40
-
14:40
-
14:04
-
13:50
-
13:48
-
13:10
-
12:46
-
12:03
-
11:46
-
11:40
-
11:08
-
10:32
-
09:24
-
00:48