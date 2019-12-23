Медведева: в межсезонье уделю своему интернет-магазину больше внимания

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала запуск собственного интернет-магазина.

«Запуск собственного интернет-магазина – это моя давняя мечта. Моя команда знала об этом, долгое время они готовили дизайн, принт, и показали мне. Что-то мне не понравилось, но в целом они проделали отличную работу.

Перед чемпионатом России было не так много времени, но в межсезонье я планирую уделить этому проекту больше внимания. Возможно, что-то нарисую самостоятельно, ведь я и сама рисую», – приводит слова Медведевой «Сноб».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19, после неудачного старта, Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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