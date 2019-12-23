Костенюк — о санкциях ВАДА: ну не сыграют гимн — в России наслушаемся. Важнее другое

Чемпионка мира по шахматам 2008 года Александра Костенюк, которая недавно выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако и победила на чемпионате Европы по рапиду и блицу, высказала мнение о решении ВАДА об отстранении России от участия в крупных международных турнирах под национальным флагом.

«Я много читала по этой теме, размышляла над сложившейся ситуацией. Знаете, порой до истины невозможно докопаться, поскольку её не существует. Сложно понять, что вообще происходит. В этой истории много действующих лиц, и каждый говорит своё. Но мне очень грустно наблюдать за тем, что происходит с нашим спортом. Неудачи и ошибки случаются всегда, не ошибается лишь тот, кто совсем ничего не делает. Шахматисты анализируют свои ошибки, чтобы в дальнейшем их не повторять. А в этой ситуации я пока не вижу анализа того, что случилось, почему и как этого избежать в будущем. Вот в чём основной вопрос.

Мы, конечно, надеемся, что шахматы это не затронет, но пока, как и все, просто ждём развития событий. Возможное отсутствие флага на турнирах меня совсем не будет волновать. Меня вообще удивляют разговоры, что многие российские спортсмены начнут менять гражданство, если их не допустят до соревнований. Да какая разница, что напротив твоей фамилии не нарисован флаг, если ты всё равно свою страну представляешь! Это всего лишь символ, который, конечно, несёт определённую энергетику, но что важнее — слова или поступки? Можно много и красиво говорить, а можно просто делать. Ну не сыграют гимн в случае нашей победы, и что из этого? Мы вернёмся в Россию и здесь наслушаемся, на поднятый флаг насмотримся. Это частности, на мой взгляд. Важнее эту ситуацию в итоге разрулить и сделать так, чтобы она не повторялась», — сказала Костенюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Александрой Костенюк о беге, рекордах, санкциях ВАДА и грандиозном скандале в фигурном катании будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 24 декабря.