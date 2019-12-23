Навка: Загитова впервые поднялась на такую высоту. Это очень страшно

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась фрагментом тренировки 17-летней российской фигуристки Алины Загитовой в парном катании.

Напомним, Загитова примет участие в ледовом шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое будет проходить в Москве с 25 декабря по 7 января.

«Покоряем новые вершины с Алиной Загитовой! Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту, и, поверьте, это очень страшно. Волшебство на льду только начинается!» — подписала Навка видео в «Инстаграме», на котором Загитова тренируется в паре с Ондржеем Готареком.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.



Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров (2017), чемпионка России (2018).

Запись доступна на странице Навки в «Инстаграме».