Горячкина: вдохновляюсь Загитовой. Она гармонично смотрится во всех видах деятельности

Двукратная чемпионка России по шахматам Александра Горячкина заявила, что она восхищается 17-летней российской фигуристкой Алиной Загитовой.
«Я очень вдохновляюсь Алиной Загитовой. Это молодая спортсменка, достигшая всего в фигурном катании, очень конкурентном виде спорта. При этом она гармонично смотрится во всех видах деятельности, будь то мероприятия с чиновниками, гламурные вечеринки, открытия матчей, телешоу… Не каждый так сможет, и этот пример очень важен для меня», — цитируют Горячкину «Известия».
13 декабря 17-летняя Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров (2017), чемпионка России (2018).
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