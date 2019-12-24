Костенюк: может, однажды женщина станет чемпионом мира по шахматам, победив мужчину

Чемпионка мира по шахматам 2008 года Александра Костенюк, которая недавно выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако и победила на чемпионате Европы по рапиду и блицу, рассказала о разнице шахматных турниров для мужчин и женщин, в том числе и о призовых.
«У нас разница значительная, но эти призовые достаточно неплохие, если говорить о топ-турнирах. Тут смотря по каким критериям судить. Если брать московские мерки, то зарабатываем мы ниже среднего, а если общероссийские, то очень даже нормально. На Porsche Cayenne даже топ-шахматистка ездить не будет, но ведь у каждого своё понятие счастья и достатка, в том числе денежного, верно? Скажу так, наши призовые не позволят почивать на лаврах. Победа даже в крупном турнире может позволить полгода нигде не выступать, но потом всё равно придётся возвращаться.
Если же говорить о спортивной составляющей, то эта разница неуклонно снижается. А отдельно взятая шахматистка может выдать очень сильный турнир. Может быть, однажды женщина станет абсолютным чемпионом мира, победив мужчину в матче.
Шахматы тем и прекрасны, что каждый участник независимо от уровня подготовки может найти турнир под себя как по времени, так и по формату. Можно играть и онлайн, и вживую. Я считаю, что любой турнир – это хорошо. Кстати, женщины в шахматах в привилегированном положении, поскольку в нашем виде спорта нет женских и мужских турниров, а есть женские и открытые. То есть мы можем заявляться в любые турниры, а вот мужчины – только в открытые. А какие турниры интереснее, это уж для каждого своё. Кому-то нравится исключительно только за чемпионскими матчами следить, кому-то за матчем-турниром. А для самих участников поражением в одном турнире жизнь не заканчивается, есть множество других», — рассказала Костенюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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