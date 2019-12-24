Карякин: хотел бы, чтобы Грищук выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Победитель турнира претендентов – 2016, российский гроссмейстер Сергей Карякин, выразил надежду, что в 2020 году право сыграть за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном получит россиянин Александр Грищук.

«Своей стабильной и яркой игрой на протяжении долгого времени Александр Грищук заслужил право сыграть матч за шахматную корону. Я бы хотел, чтобы именно Саша выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге. Если он сохранит ту форму, которая была у него в конце 2019 года, ему это вполне по силам», — приводят слова Карякина «Известия».

Турнир претендентов пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года. Грищук сыграет на турнире претендентов в третий раз за свою карьеру. В Лондоне-2013 и Берлине-2018 он занимал шестое место из восьми. Также на турнире сыграют россияне Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Аниш Гири (Нидерланды).