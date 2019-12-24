Шахматист Непомнящий — о турнире претендентов: это очень важный момент в моей карьере

Российский шахматист Ян Непомнящий поделился ожиданиями от турнира претендентов-2020, который состоится в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года.

«Это очень важный момент в моей карьере. Борьба всё еще продолжается, и это немного трудно, потому что я устал, и, вероятно, не будет никакого отдыха, так как нужно уже начинать готовиться к турниру претендентов. Если я хочу получить шансы на победу в Екатеринбурге, мне надо будет играть лучше, чем в серии Гран-при», — цитируют Непомнящего «Известия».

На турнире претендентов, помимо Непомнящего, также выступят россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Аниш Гири (Нидерланды).