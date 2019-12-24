Шведский лыжник рассказал, что ему предложили закурить на Кубке мира

Шведский лыжник Теодор Петерсон рассказал о скандальном инциденте, который произошёл на этапе Кубка мира в Планице (Словения). Спортсмен отправился в палатку для переодевания после гонки, когда почувствовал запах сигаретного дыма.
«Когда мы зашли, то почувствовали замах дыма. Тогда я вежливо попросил курящего потушить сигарету. Но вместо этого он достал пачку и спросил, не хочу ли я закурить», — приводит слова Петерсона NRK.
Этим человеком оказался один из функционеров FIS. Теодор сообщил о случившемся своей команде, и её представители отправились к рейс-директору Пьеру Миньерею. Тот сначала принял это за шутку, но затем сказал, что если это правда, то «конечно, это не хорошо. Нам нужно, чтобы о подобных вещах сообщали. Курить в этой зоне нельзя».
При этом Миньерей отметил, что подобное может произойти где угодно.
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