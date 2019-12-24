Лыжник Скар — об инциденте с Петерсоном: нам удалось обойти эту палатку стороной

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар, одержавший вместе с Эриком Вальнесом победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения), прокомментировал инцидент, произошедший со шведом Теодором Петерсоном.
Петерсон рассказал, что после гонки отправился в палатку для переодевания, но там увидел функционера FIS, который курил сигарету. В ответ на просьбу потушить её представитель федерации предложил самому Петерсону закурить.
«Нам как-то удалось обойти эту палатку стороной. Вообще здесь курили очень многие. Наверное, акт о запрете курения суда не добрался», — приводит слова Скара NRK.
Второе место в командном спринте также заняли представители Норвегии — Йёран Тефре и Ховард Солос Тёугбёль. Третьими стали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки
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