Костенюк — о скандале в фигурном катании: не скажу, что мне совсем не обидно

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк рассказала, как реагирует на то, что в спортивных СМИ больше внимания уделялось не её победе на этапе Гран-при, а скандалу в фигурном катании вокруг приостановки карьеры Алиной Загитовой.
«Там, конечно, скандал огромный случился. Может и в шахматах нечто подобное учинить, чтобы узнаваемыми быть (смеётся)? Не буду лукавить и говорить, что мне совсем не обидно. Но я точно понимаю, что мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь любимой работой, которая приносит и профессиональный результат, и удовольствие.
Моя жизнь достаточно интересна, чтобы думать о положительных моментах. На любую ситуацию можно с двух сторон смотреть, так вот я всегда стараюсь позитив искать", — сказала Костенюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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