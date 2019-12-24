Действующая чемпионка «Тур де Ски» отреагировала на возвращение в сборную Норвегии
Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала попадание в состав команды на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря. Спортсменка пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем.
«Я очень рада возвращению к соревнованиям и просто счастлива вновь стать частью команды. Конечно, я с нетерпением жду стартов. Может быть, мне для начала нужно провести несколько гонок и понять, как всё работает. Ожиданий от результатов у меня нет. Самое важное — вновь ощутить радость от гонок и участвовать в соревнованиях, двигаясь вперёд шаг за шагом», — цитирует Эстберг NRK.
Эстберг является действующей чемпионкой «Тур де Ски».
Объявлен состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
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