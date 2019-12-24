Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало самых часто тестируемых российских фигуристов. Чаще всех допинг-пробы сдавали Александра Степанова, Иван Букин и Александр Самарин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз РУСАДА.

С начала 2019 года они сдали по три допинг-теста. В статистику входят только тесты, которые проводило РУСАДА. В информацию не попали тесты, организованные международными федерациями. Один тест включает в себя все пробы, взятые у спортсмена в ходе одной процедуры допинг-контроля.

Дважды в 2019 году тестировались Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алена Косторная, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Даниил Самсонов, Анна Щербакова, Ксения Синицина и Наталья Забияко.