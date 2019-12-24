Загорски: за Россию сложнее кататься, чем за другую страну

Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала, как решилась на переезд в Россию. До 2014 года она выступала в паре с Алексисом Миаром, с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата Франции.

«В 2012 году мой партнёр решил закончить карьеру, а я спустя месяц всё-таки получила французский паспорт и право выступать за Францию на Играх в Сочи. Вот только с кем? Представляете, что со мной было? Я жила в Лионе ещё два года, заканчивала школу, работала на катке, но там меня уже ничего не держало. Джон уже выступал за Россию, я два года не выступала ни за какую страну.

За Россию сложнее кататься, чем за другую страну — Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже. Но мы тогда решили так — если у нас получится в России, у нас получится везде. Лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране", — цитирует Загорски ТАСС.

Тиффани также поделилась впечатлениями от жизни в России.

«Мне комфортно и спокойно. Не то чтобы я сказала „я дома“. Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру. Потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильём, но пока я к этому не готова», — сказала Загорски.

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