Шесть игроков ГК «Ростов-Дон» претендуют на звание лучшей гандболистки года
Авторитетный портал handball-planet.com обнародовал список претенденток на звание лучшей гандболистки года. В шорт-лист были включены шесть игроков ГК «Ростов-Дон».
Лучшая левая крайняя: Полина Кузнецова
Лучшая левая полусредняя: Лоис Аббинг
Лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева
Лучшая правая крайняя: Юлия Манагарова
Лучший голкипер: Анна Седойкина
Лучший игрок оборонительного плана: Анна Сень
Голосование будет проходить на сайте портала.
В 2018 году Анна Вяхирева была признана лучшей в своём амплуа. Также издание номинировало Полину Кузнецову, Юлию Манагарову и Анну Седойкину.
В состав жюри handball-planet входили журналисты из разных стран мира. Они и выбирали спортсменок, которые будут претендовать на звание.
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