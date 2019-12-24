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Шесть игроков ГК «Ростов-Дон» претендуют на звание лучшей гандболистки года

Шесть игроков ГК «Ростов-Дон» претендуют на звание лучшей гандболистки года
Другие / Гандбол 0

Авторитетный портал handball-planet.com обнародовал список претенденток на звание лучшей гандболистки года. В шорт-лист были включены шесть игроков ГК «Ростов-Дон».

Лучшая левая крайняя: Полина Кузнецова
Лучшая левая полусредняя: Лоис Аббинг
Лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева
Лучшая правая крайняя: Юлия Манагарова
Лучший голкипер: Анна Седойкина
Лучший игрок оборонительного плана: Анна Сень

Голосование будет проходить на сайте портала.

В 2018 году Анна Вяхирева была признана лучшей в своём амплуа. Также издание номинировало Полину Кузнецову, Юлию Манагарову и Анну Седойкину.

В состав жюри handball-planet входили журналисты из разных стран мира. Они и выбирали спортсменок, которые будут претендовать на звание.

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