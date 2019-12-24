Шесть игроков ГК «Ростов-Дон» претендуют на звание лучшей гандболистки года

Авторитетный портал handball-planet.com обнародовал список претенденток на звание лучшей гандболистки года. В шорт-лист были включены шесть игроков ГК «Ростов-Дон».

Лучшая левая крайняя: Полина Кузнецова

Лучшая левая полусредняя: Лоис Аббинг

Лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева

Лучшая правая крайняя: Юлия Манагарова

Лучший голкипер: Анна Седойкина

Лучший игрок оборонительного плана: Анна Сень

Голосование будет проходить на сайте портала.

В 2018 году Анна Вяхирева была признана лучшей в своём амплуа. Также издание номинировало Полину Кузнецову, Юлию Манагарову и Анну Седойкину.

В состав жюри handball-planet входили журналисты из разных стран мира. Они и выбирали спортсменок, которые будут претендовать на звание.