Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

26–29 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России — 2020 по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций соревнований. Соревнования покажет Первый канал.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований

26 декабря

10:00 мск. Мужчины, короткая программа.

12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец.

16:15. Спортивные пары. Короткая программа.



27 декабря

9:30. Танцевальные пары. Произвольный танец.

12:15. Мужчины. Произвольная программа.

15:30. Женщины. Короткая программа. (Первый канал, прямой эфир)



28 декабря

12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.

15:00. Женщины. Произвольная программа. (Первый канал, прямой эфир)



29 декабря

9:00. Показательные выступления. (Первый канал, в записи с 16:00 мск)



В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).