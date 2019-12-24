Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

26–29 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России — 2020 по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций соревнований. Соревнования покажет Первый канал.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований
26 декабря
10:00 мск. Мужчины, короткая программа.
12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец.
16:15. Спортивные пары. Короткая программа.
27 декабря
9:30. Танцевальные пары. Произвольный танец.
12:15. Мужчины. Произвольная программа.
15:30. Женщины. Короткая программа. (Первый канал, прямой эфир)
28 декабря
12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.
15:00. Женщины. Произвольная программа. (Первый канал, прямой эфир)
29 декабря
9:00. Показательные выступления. (Первый канал, в записи с 16:00 мск)
В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).
- 25 декабря 2019
-
00:10
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
23:48
-
23:45
-
23:37
-
23:18
-
22:31
-
21:44
-
20:55
-
20:37
-
20:07
-
19:22
-
18:22
-
18:11
-
17:52
-
17:40
-
17:32
-
17:10
-
16:49
-
16:45
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:08
-
13:35
-
13:22
-
13:06
-
12:57