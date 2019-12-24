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Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
Другие / Фигурное катание 0

26–29 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России — 2020 по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций соревнований. Соревнования покажет Первый канал.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований
26 декабря
10:00 мск. Мужчины, короткая программа.
12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец.
16:15. Спортивные пары. Короткая программа.

27 декабря
9:30. Танцевальные пары. Произвольный танец.
12:15. Мужчины. Произвольная программа.
15:30. Женщины. Короткая программа. (Первый канал, прямой эфир)

28 декабря
12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.
15:00. Женщины. Произвольная программа. (Первый канал, прямой эфир)

29 декабря
9:00. Показательные выступления. (Первый канал, в записи с 16:00 мск)

В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).

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