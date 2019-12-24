Татьяна Тарасова дала номер своего счёта брату домработницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ рассказала, что поселила у себя дома домработницу Аделину Бумбак и её брата.
«Я болела тяжело, несколько операций перенесла. Аделина помогла мне встать на ноги. Я не строгая хозяйка. Мы уже просто близкие люди. Она любит всех моих друзей. Котлеты с хлебом потрясающие готовит», — сказала Тарасова.
Тарасова также призналась, что полностью доверяет брату домработницы: «Я ему доверяю по всем вопросам. Он знает номер моего счёта. Мы все вместе садимся к столу и прекрасно уживаемся».
В середине декабря любители фигурного катания опубликовали петицию с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».
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