Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Татьяна Тарасова дала номер своего счёта брату домработницы

Татьяна Тарасова дала номер своего счёта брату домработницы
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ рассказала, что поселила у себя дома домработницу Аделину Бумбак и её брата.

«Я болела тяжело, несколько операций перенесла. Аделина помогла мне встать на ноги. Я не строгая хозяйка. Мы уже просто близкие люди. Она любит всех моих друзей. Котлеты с хлебом потрясающие готовит», — сказала Тарасова.

Тарасова также призналась, что полностью доверяет брату домработницы: «Я ему доверяю по всем вопросам. Он знает номер моего счёта. Мы все вместе садимся к столу и прекрасно уживаемся».

В середине декабря любители фигурного катания опубликовали петицию с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».

Татьяну Тарасову требуют отстранить от работы комментатором
Призёры финала Гран-при ответили на критику со стороны Тарасовой и Транькова
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019