Поздняков: сделаем всё, чтобы наши спортсмены выступили на ОИ под цветами триколора

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация приложит все усилия, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио со своим флагом и гимном. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории.

«Убеждён, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как и написано в Олимпийской хартии.

Мы сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора», — цитирует Позднякова РИА «Новости».