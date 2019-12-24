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Поздняков: сделаем всё, чтобы наши спортсмены выступили на ОИ под цветами триколора

Поздняков: сделаем всё, чтобы наши спортсмены выступили на ОИ под цветами триколора
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация приложит все усилия, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио со своим флагом и гимном. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории.

«Убеждён, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как и написано в Олимпийской хартии.

Мы сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

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