Татьяна Тарасова рассказала о перенесённых операциях на позвоночнике

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о перенесённых операциях.

«У меня были очень тяжёлые операции на позвоночнике. Они длились по восемь часов, и после них ты не можешь двинуть буквально ничем. Меня оттуда вынимали, я опиралась на домработницу, делая первые шаги. Благодаря поддержке начинаешь чувствовать спину и можешь встать на ноги. Хотя я уже понимала, что можно жить и на каталке, можно ко всему привыкнуть», — сказала Тарасова в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

В середине декабря любители фигурного катания опубликовали петицию с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».