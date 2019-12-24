Татьяна Тарасова рассказала о перенесённых операциях на позвоночнике
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о перенесённых операциях.
«У меня были очень тяжёлые операции на позвоночнике. Они длились по восемь часов, и после них ты не можешь двинуть буквально ничем. Меня оттуда вынимали, я опиралась на домработницу, делая первые шаги. Благодаря поддержке начинаешь чувствовать спину и можешь встать на ноги. Хотя я уже понимала, что можно жить и на каталке, можно ко всему привыкнуть», — сказала Тарасова в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.
В середине декабря любители фигурного катания опубликовали петицию с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».
Татьяна Тарасова дала номер своего счёта брату домработницы
- 24 декабря 2019
-
14:08
-
13:35
-
13:22
-
13:06
-
12:57
-
12:45
-
12:22
-
12:00
-
11:55
-
11:38
-
11:05
-
10:45
-
10:27
-
10:10
-
09:46
-
09:08
-
00:44
-
00:31
-
00:12
- 23 декабря 2019
-
22:30
-
21:54
-
21:38
-
21:02
-
20:57
-
20:27
-
20:08
-
20:02
-
19:43
-
19:26
-
19:10
-
18:44
-
18:42
-
18:17
-
17:52
-
17:45
Партнерский контент