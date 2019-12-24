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Драчёв сообщил, что ОКР выбрал юридические компании для представления России в CAS

Драчёв сообщил, что ОКР выбрал юридические компании для представления России в CAS
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Олимпийский комитет России определился с выбором юридических компаний, которые будут оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Россия подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«ОКР в целом рассмотрел вопросы юридической поддержки, ОКР уже определился с юридическими компаниями. Надеемся, что это мощные компании с опытом возможной работы, те, которые защищали наших спортсменов перед Пхёнчханом», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Причиной санкций по отношению к российскому спорту стала фальсификация данных базы Московской антидопинговой лаборатории.

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