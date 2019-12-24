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Ведущий иранский гроссмейстер отказался представлять Иран на ЧМ по блицу в Москве

Ведущий иранский гроссмейстер отказался представлять Иран на ЧМ по блицу в Москве
Другие / Шахматы 0

16-летний иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа, прилетевший в Москву для участия в чемпионате мира по блицу, решил выступать на соревнованиях под флагом ФИДЕ. Гроссмейстер отказался от выступления под флагом Ирана, сообщает иранское издание Shargh.

Президент Шахматной федерации Ирана Мехрдада Пехлеванзаде подтвердил, что шахматист не хочет представлять свою страну. По словам функционера, гроссмейстер принял твёрдое решение.

Фируджа является сильнейшим гроссмейстером Ирана. В мировом рейтинге он занимает 28-ю строчку, набрав 2723 балла. При этом Фируджа в настоящее время проживает во Франции.

Неизвестно, что именно побудило гроссмейстера отказаться от представления Ирана.

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