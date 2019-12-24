ПКР поддержал рекомендацию набсовета РУСАДА не соглашаться с решением ВАДА

Сегодня, 24 декабря, на заседании исполкома Паралимпийского комитета России с участием спортсменов и тренеров сборных были рассмотрены рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.
ПКР согласился с рекомендациями от 19 декабря 2019 года о «несогласии с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года, которым была поддержана рекомендация комитета ВАДА по соответствию о признании РУСАДА несоответствующим Кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА».
Президенту ПКР Владимиру Лукину было поручено принять участие в заседании учредителей РУСАДА и проинформировать внеочередное общее собрание учредителей РУСАДА о позиции исполкома ПКР.
9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на 4 года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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