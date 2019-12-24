Фан-зону ЧР по фигурному катанию назвали «самой скучной вечеринкой на планете»

Сегодня, 24 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Пользователи обратили внимание на безлюдную фан-зону, которая появилась в городе перед началом соревнований.

В бывшем «Парке Универсиады» каждый вечер аниматоры устраивают дискотеки. Только на мероприятия пока никто не приходит. В результате аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки самостоятельно танцуют на сцене. В интернете происходящее уже назвали «самой грустной вечеринкой на планете».

Запись можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Видео также было размещено в паблике «Я живу в Красноярске». После этого пользователи начали активно интересоваться, где именно в городе появилась фан-зона. Местные жители планируют поддержать аниматоров.

Чемпионат России по фигурному катанию продлится до 29 декабря.