Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фан-зону ЧР по фигурному катанию назвали «самой скучной вечеринкой на планете»

Фан-зону ЧР по фигурному катанию назвали «самой скучной вечеринкой на планете»
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 24 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Пользователи обратили внимание на безлюдную фан-зону, которая появилась в городе перед началом соревнований.

В бывшем «Парке Универсиады» каждый вечер аниматоры устраивают дискотеки. Только на мероприятия пока никто не приходит. В результате аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки самостоятельно танцуют на сцене. В интернете происходящее уже назвали «самой грустной вечеринкой на планете».

Запись можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Видео также было размещено в паблике «Я живу в Красноярске». После этого пользователи начали активно интересоваться, где именно в городе появилась фан-зона. Местные жители планируют поддержать аниматоров.

Чемпионат России по фигурному катанию продлится до 29 декабря.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019