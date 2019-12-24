Борец Семёнов получил серебро Европейских игр после дисквалификации белоруса

Сегодня, 24 декабря, в ходе заседания исполкома Олимпийского комитета России борец греко-римского стиля Сергей Семёнов из рук президента ОКР Станислава Позднякова получил серебряную медаль Европейских игр 2019 года, которые прошли в Минске (Беларусь), сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Российский спортсмен на этих соревнованиях завоевал бронзу в весовой категории до 130 кг, однако позднее стало известно о положительной допинг-пробе чемпиона — белоруса Кирилла Грищенко. Обладателем золотой медали стал грузин Якоб Каджая, Семёнову перешла серебряная награда. Призёр Олимпиады-2016 Семёнов уступил Грищенко в полуфинале.

Бронзовая награда досталась украинцу Николаю Кучмию.