«Вопрос, который ставит меня под расстрел». Ягудин поделился ожиданиями от ЧР

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который стартует в Красноярске 26 декабря.

«Являются ли абсолютными фаворитками Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова? Нет, чемпионат России однозначно не превратится в соревнование только между этими тремя девочками, даже несмотря на их блестящие результаты на недавнем финале Гран-при. Итоги национального первенства совершенно непредсказуемы. Они исполняют не «ласточки» и «пистолетики», а элементы настолько высокого уровня, что малейшая ошибка может отбросить с первого места.

Это не роботы, а хрупкие девочки. Бывает, выигрывает тот, кто не считался фаворитом, осознавал уровень конкуренции и не особо верил в победу, а потому меньше волновался. А фаворит, наоборот, может перенервничать и проиграть. Много раз говорил, что единственный верный способ побеждать — выходить и бороться до последней секунды.

Чьё выступление на чемпионате России я особенно жду? Вопрос, который меня ставит под расстрел. Скажу так: больше всего я жду Татьяну Тотьмянину. Я очень жду её. Дома", — цитирует Ягудина «RT на русском».

В 2018 году чемпионкой России стала Анна Щербакова.