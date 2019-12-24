Ягудин прокомментировал решение Загитовой приостановить карьеру

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин отреагировал на решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. Спортсменка не примет участия в чемпионате России, который стартует в Красноярске 26 января.

«В любом случае на первенство приедет очень сильный состав фигуристок, хотя Загитовой будет не хватать. Но она самостоятельно приняла решение о приостановке карьеры и имеет на это право. Она и так очень много сделала для страны.

Как быть фанатам, которые собирались ехать в Красноярск специально ради неё? Здесь сложно не вспомнить знаменитую фразу Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Не бывает так, чтобы спортсмен сначала уговаривал фанатов ехать за ним, а потом сам же пропускал соревнования. Это выбор болельщиков. Такова жизнь спортсмена, случается всё: травмы, переходный возраст, другие проблемы. Да, иногда мы пропускаем турниры, но мы же не тащим за волосы наших поклонников", — цитирует Ягудина «RT на русском».

Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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