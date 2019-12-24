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Источник: Косторная вылетела в Красноярск на ЧР по фигурному катанию

Источник: Косторная вылетела в Красноярск на ЧР по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная отправилась в Красноярск, где будет проходить чемпионат России по фигурному катанию, сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Косторная может пропустить чемпионат России. По словам Конова, появились слухи о возможном пропуске Косторной этого турнира.

Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Красноярске с 26 по 29 декабря. С короткой программой женщины выступят в четверг, 26 декабря. На следующий день запланирован показ произвольной программы.

В текущем сезоне Косторная выиграла финал Гран-при, проходивший в начале декабря в Турине. Чемпионат России имеет статус отборочного турнира на чемпионат Европы и чемпионат мира.

Косторная, возможно, не выступит на чемпионате России по фигурному катанию
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