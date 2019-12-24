Горячкина: подготовка к матчу за титул чемпионки мира завершена

Двукратная чемпионка России по шахматам Александра Горячкина поделилась ожиданиями от предстоящего матча за титул чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Горячкина является претенденткой, а Вэньцзюнь — действующей обладательницей титула.

«Настроение перед матчем боевое, сейчас готовлюсь в Москве. Про тренеров смогу рассказать только после соревнования. Хочу поблагодарить Федерацию шахмат России за поддержку и помощь в подготовке. Считаю, что продуктивно поработала за это время, чувствую себя уверенно. Думаю, сделала всё, что могла, и этого будет достаточно. В целом подготовка завершена», — цитирует Горячкину Федерация шахмат России.

Первая часть матча будет сыграна в Шанхае (4-12 января), а вторая — во Владивостоке (15-25 января).