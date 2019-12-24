Мишина: не важно, будет ли Косторная участвовать в ЧР, у Туктамышевой своя задача

Татьяна Мишина, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировала возможное снятие с чемпионата России по фигурному катанию победительницы финала Гран-при этого сезона Алёны Косторной.



«Слышала ли я что-нибудь о том, что Алёна Косторная может не выступить в Красноярске? Нет. Но я никогда не желаю соперникам травм или болезней. Просто хочу, чтобы именно мой спортсмен выступил хорошо, показал максимум. Если так происходит, то даже засуживание переносится легче. Главное самому свою работу сделать хорошо.



Я хорошо отношусь к подопечным Этери Тутберидзе. Они могут вызывать только восхищение. Даже трудно представить, как они это учат, как делают в своих программах. А некоторые ещё умудряются их судить, говорить, что это плохо или не нужно. Даже смешно так рассуждать. Посмотрим, что будет в Красноярске. Не важно, будет участвовать Косторная или нет, потому что перед Лизой Туктамышевой стоит конкретная задача. Иногда чем сложнее, тем большая мобилизация происходит», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».



Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Красноярске с 26 по 29 декабря. По его итогам три лучших спортсменки отберутся на чемпионат Европы.



Источник: Косторная вылетела в Красноярск на ЧР по фигурному катанию