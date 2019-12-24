Интересы РУСАДА в CAS будет представлять швейцарская компания

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer представит интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.



«Интересы РУСАДА в CAS будет представлять компания Schellenberg Wittmer», — приводит слова Позднякова ТАСС.



Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями. До 27 декабря соответствующее заявление будет подано в ВАДА и CAS.

РУСАДА до 27 декабря должно уведомить ВАДА о несогласии с решением