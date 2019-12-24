Лебедев: России на Олимпиаде не нужна помощь от Беларуси

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев заявил, что российским спортсменам не понадобится помощь со стороны Беларуси во время Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что помощь чистым российским спортсменам на Олимпиаде могла бы стать успешной страницей отношений между странами.

«Нам не нужна ничья помощь, мы вполне можем справиться сами. Нужно просто навести порядок в данном вопросе и снять его раз и навсегда. Непонятно, о какой помощи может идти речь», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).