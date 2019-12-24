Медведева: зачем люди оскорбляют меня? Я же продолжаю кататься за Россию

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что практически перестала обращать внимание на негативные комментарии и проявление какой-либо агрессии в социальных сетях, однако иногда они всё равно задевают спортсменку.



«Если честно, сначала я даже опасалась негативных комментариев и оскорблений. Происходящее было за гранью моего понимания: почему люди тратят время на меня и занимаются этой ерундой, я же не делала им ничего плохого? Но потом я отпустила эту ситуацию, перестала обращать на них внимание и читать все комментарии подряд в «Инстаграме» .



Думаю, что для меня это правильная позиция, и уверена, Брайан Орсер тоже этому рад. Он сказал мне, что я не должна слушать других и идти по своему собственному пути, чем я, собственно, и занимаюсь сейчас.

Честно, иногда меня негативные комментарии всё равно задевают. Я не понимаю, зачем люди их пишут. Нет, у меня не возникает депрессии из них, но зачем: я же продолжаю кататься за нашу страну? Видимо, никогда не смогу этого понять", — сказала Медведева в интервью Олимпийскому каналу.