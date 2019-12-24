Журова: решение ВАДА — дискриминация по отношению к чистым российским спортсменам

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение исполкома ОКР согласиться с наблюдательным советом РУСАДА по поводу лишения агентства статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Теперь нас может ждать только одно — судебный процесс в арбитражном спортивном суде в Лозанне. Несомненно, мы готовимся к этому процессу, не случайно появились данные Следственного комитета о том, что базу пытались вскрыть дистанционно, а также о том, что гарантий отсутствия иных воздействий нет. Поэтому я считаю, что все эти аргументы специально готовились для суда. Возможно, их даже специально не выставляли раньше, чтобы не ссориться с ВАДА. Но сейчас ситуация дошла до такой точки, что ВАДА тоже надо показать, где несовершенство защиты их базы. Обвинена только Россия, а могли быть и другие нюансы. Думаю, что будет серьёзный процесс, все стороны будут выслушаны. Аргументы должны быть вескими и со стороны ВАДА, потому что пока ещё нет уверенности, что взлом данных был именно с нашей стороны.

Допускаю, что будет принято решение о возможности спортсменам полноценно выступать на всех крупных соревнованиях под флагом РФ, а также не будет отбора так называемых чистых от нечистых, именно эти два пункта мы несомненно будем отстаивать в CAS. И наш Олимпийский комитет рассматривает эту ситуацию как нарушение Олимпийской хартии по поводу национального флага и выступлений на Олимпиадах. Именно это является зоной ответственности для ОКР, потому что чемпионаты мира, Кубки мира и Европы — это другая зона ответственности. В Олимпийской хартии написано, что дискриминация по национальному признаку недопустима, а получается, что именно такого рода дискриминация и присутствует сейчас по отношению к нашим чистым спортсменам. Ведь они тоже не смогут выступать под своим флагом.

Мы должны попробовать обратиться в CAS, использовать эту возможность как можно быстрее. Ведь если вдруг что-то пойдёт не так и решение останется в силе, то нам придётся работать по каждому спортсмену отдельно. Как это было с Ефимовой, её ведь первоначально не допустили, но она доказала своё право выступить и поехала в Бразилию. Так что нужно быть хорошо готовыми ко всему и правильно использовать время, которое есть», — цитирует Журову Sport24.