Свищёв оценил шансы России оспорить санкции ВАДА в CAS

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что шансы российской стороны на полное оправдание со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) незначительны.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Моя позиция не изменилась — я как был не согласен с позицией ВАДА и считал её однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР), который поддержал единогласно позицию РУСАДА, теперь будем отстаивать это в судах. Надеюсь, что всё-таки не только советский суд — самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты. Поэтому очень надеюсь, что юристы, которые будут отстаивать нашу позицию, хорошо подготовятся, подойдут к делу аргументированно и с хорошей доказательной базой. И если уж не полностью, то хотя бы частично смогут отстоять интересы страны и наших спортсменов.

Шансы всегда есть, моё мнение, что будет очень сложно что-то доказать, потому что, насколько нас там слышат и видят, я не уверен. Идёт давление через мощные СМИ — американские и английские, и оно оказывается не только на ВАДА, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно. И даже когда была пресс-конференция ВАДА по итогам того заседания, то представители сказали, что не сомневаются, что CAS утвердит их позицию. Но разве такое бывает? Либо это решение, которое уже согласовано с CAS, либо давление, так что шансов на полное оправдание немного, но на частично они, конечно, есть", — цитирует Свищёва ТАСС.