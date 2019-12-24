Вяльбе: юристы, которые представят РУСАДА и ОКР в CAS, обладают серьёзным опытом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что юристы юридической компании Schellenberg Wittmer, которые будут представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS), имеют серьёзный опыт работы.

«Принятое сегодня решение было единственно верным, другого варианта вообще нет. Эти юристы — известные нам люди, с Schellenberg Wittmer наша федерация работала перед Играми в Пхёнчхане. У них есть опыт, но, когда идёшь в суд, никогда не знаешь, на чьей стороне будут судьи.

Никогда ни один адвокат на сто процентов не гарантирует успеха, работа должна быть проделана большая. И, вообще, мне кажется, что всё это может затянуться, поскольку чёткого регламента нет и мы не знаем, через какое время ВАДА будет обращаться в CAS», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями. До 27 декабря соответствующее заявление будет подано в ВАДА и CAS.