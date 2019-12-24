Азербайджанская фигуристка: по Трусовой было сразу видно, что она просто машина
Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова прокомментировала высокую конкуренцию в женском фигурном катании. Она отметила прыжки в исполнении 15-летней Александры Трусовой.
«По Трусовой было сразу видно, что она просто машина. Прыгает и прыгает постоянно. У неё очень правильно подобрано прозвище – русская ракета. Она прыжки любой сложности делает без особых проблем. Щербакова всегда очень мило смотрелась на льду, приятно на неё было смотреть.
Алина Загитова стала откровением для меня. Когда я с ней вместе каталась на льду, то она очень часто скрывала свои прыжки. Это, конечно, нонсенс, что она за один год так прибавила, что выиграла Олимпиаду. Была проделана просто колоссальная работа", — цитирует Рябову News.ru.
Косторная, Трусова и Щербакова исполнили совместный ритмичный танец
- 24 декабря 2019
-
20:07
-
19:22
-
18:22
-
18:11
-
17:52
-
17:40
-
17:32
-
17:10
-
16:49
-
16:45
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:08
-
13:35
-
13:22
-
13:06
-
12:57
-
12:45
-
12:22
-
12:00
-
11:55
-
11:38
-
11:05
-
10:45
-
10:27
-
10:10
-
09:46
Партнерский контент