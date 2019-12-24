Азербайджанская фигуристка: по Трусовой было сразу видно, что она просто машина

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова прокомментировала высокую конкуренцию в женском фигурном катании. Она отметила прыжки в исполнении 15-летней Александры Трусовой.

«По Трусовой было сразу видно, что она просто машина. Прыгает и прыгает постоянно. У неё очень правильно подобрано прозвище – русская ракета. Она прыжки любой сложности делает без особых проблем. Щербакова всегда очень мило смотрелась на льду, приятно на неё было смотреть.

Алина Загитова стала откровением для меня. Когда я с ней вместе каталась на льду, то она очень часто скрывала свои прыжки. Это, конечно, нонсенс, что она за один год так прибавила, что выиграла Олимпиаду. Была проделана просто колоссальная работа", — цитирует Рябову News.ru.