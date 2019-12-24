Стал известен состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату Европы

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Эдуардом Кокшаровым опубликовал список из 22 игроков на подготовительный сбор перед чемпионатом Европы 2020 года.

Напомним, 10 января российские гандболисты отправятся в Швецию для участия в чемпионате Европы.

Как сообщает сайт Федерации гандбола России, состав национальной команды выглядит так:

вратари Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина).

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Северная Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока («Мотор», Украина);

правые крайние Дмитрий Ковалев («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Северная Македония);

линейные Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш, Сергей Горпишин (оба – «Вардар», Северная Македония);

левые полусредние Сергей Горбок («Вардар», Северная Македония), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);

правые полусредние Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»);

разыгрывающие Павел Атьман («Вардар», Северная Македония), Дмитрий Житников («Пик», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»).

Чемпионат Европы будет проходить с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. Сборная России на групповом этапе в Мальмё (Швеция) встретится с командами Венгрии, Дании и Исландии.