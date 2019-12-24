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Бестемьянова будет награждена почётным знаком ОКР

Бестемьянова будет награждена почётным знаком ОКР
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова будет награждена почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом информирует сайт ОКР.

Также почётным знаком наградят заслуженного тренера России по фигурному катанию Сергея Дудакова и заслуженного тренера России, мастера спорта СССР в парном катании на коньках Владимира Захарова.

6 января 2020 года Бестемьяновой исполнится 60 лет. Она является чемпионкой зимних Олимпийских игр 1988 года в танцах на льду. Также фигуристка завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Сараево в 1984 году.

Бестемьянова — четырёхкратная чемпионка мира (с 1985 по 1988 год), пятикратная чемпионка Европы (1983, 1985-1988) и трёхкратная чемпионка СССР (1982, 1983, 1987).

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