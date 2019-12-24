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Йохауг рассказала, как видео с Клебо помогают ей побеждать

Йохауг рассказала, как видео с Клебо помогают ей побеждать
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что за день до выступлений просматривает видео с мужскими гонками. В частности, она отметила, что наблюдение за соотечественником Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, помогает ей побеждать.

«Я изучала Йоханнеса во многих лыжных гонках. И спринт, и гонки на длинные дистанции. Недавно посмотрела, как он провел дуэль с Мартином Сундбю два года назад. Он сильно прибавил и смог опередить на финише Сундбю.

За чем конкретно я слежу? За тем, какая у него техника, как он использует свои руки и ноги, палки и лыжи, как нагружает спину. Мне есть чему поучиться, не только у парней, но и у других девушек. Я делаю это, чтобы продолжать конкурировать с соперницами, — приводит слова Йохауг NRK.

Терезе лидирует в общем зачёте Кубка мира. В её активе 541 очко. Она на 145 баллов опережает другую норвежку Хейди Венг.

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